Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubu "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi xeyriyyə matçını izləmək üçün stadiona gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə Twitter-də paylaşım edib.

