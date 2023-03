Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakı Olimpiya Stadionunda "Qarabağ"la "Qalatasaray" xeyriyyə görüşü keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç saat 20:00-da başlayacaq.

Oyun HaberGlobal və CBC Sport telekanallarında canlı yayımlanacaq.

