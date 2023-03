Azərbaycanın İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov etimadnaməsini İsrail Prezidenti İshak Hersoqa təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə azərbaycanlı diplomat Tvitterdə yazıb.

“Azərbaycan Respublikasının ilk səfiri kimi İsrail Dövlətinin Prezidentinə etimadnaməmi təqdim etməkdən şərəf və qürur duyuram”, - M. Məmmədov sosial şəbəkədə qeyd edib.

