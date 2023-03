Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Türkiyənin “Qalatasaray” klubu ilə “Qarabağ” arasında xeyriyyə matçı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaşlıq oyunundan öncə "Qalatasaray"ın prezidenti Dursun Özbek Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə klubun formasını hədiyyə verib.

D. Özbek İ. Əliyevə klubun 10 nömrəli formasını təqdim edib.

Xatırladaq ki, xeyriyyə matçı "Qalatasaray" klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.