​Rusiya niyə Belarusda nüvə silahı yerləşdirir? – Putinin yeni planı var

Rusiya Belarusda taktiki nüvə silahı yerləşdirəcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin martın 25-də “Rossiya-24” kanalında gedən müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, Aleksandr Lukaşenka uzun müddətdir ki, ondan bu silahların Belarusda yerləşdirməyi xahiş edir. Putin deyib ki, Belarusda taktiki nüvə silahlarının saxlanması üçün anqarın tikintisi iyulun 1-dək başa çatdırılmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putinin açıqlamasını şərh edən siyasi şərhçi Kənan Novruzov bildirdi ki, Rusiya uzun müddətdir ki, Belarusdan ikinci cəbhə açmağa çalışsa da, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko müqavimət göstərir. Çünki bilir ki, razılıq versə, Qərbin təzyiqləri ilə üzləşəcək. Ekspert hesab edir ki, Belarusun imkanları, şübhəsiz, Rusiyanınkı qədər çox deyil.

"Rəsmi Minsk hələ ki, həm Qərbi, həm də Rusiyanı qane etməyə çalışır. Amma bu, Putini qıcıqlandırmamış deyil. Odur ki, Rusiya Belarusu təzyiqlərini artırmağa çalışır. Əlbəttə, Belarusda nüvə silahının yerləşdirilməsi mövcud təzyiq imkanlarını xeyli artıracaq. Beləliklə, Putinin Lukaşenko ilə daha sərt ritorika ilə danışması üçün şərait yaranacaq. İkinci bir tərəfdən, Rusiya rəsmiləri, o cümlədən Putin Ukraynanı və kollektiv Qərbi bir neçə dəfə nüvə silahı ilə təhdid edib. Bildirilib ki, Rusiya öz təhlükəsizliyi üçün bütün silahlardan istifadə etməyə hazırdır. Amma xəbərdarlıqlara rəğmən hələ ki, nüvə müharibəsi başlamayıb. Ola bilsin, Putin bu qərarı ilə həm də xəbərdarlıqlarında ciddi olduğuna dair mesaj vermək istəyib".

Kənan Novruzovun şərhinə görə, Kremlin sözügedən qərarı eyni zamanda çəkindiricilik məqsədi daşıya bilər.

"Son proseslər göstərir ki, Rusiya müharibənin davam etməsində maralı deyil. Bunun üçün Ukraynanın əks-hücumları, Qərbin təzyiqləri dayanmalıdır. Ola bilsin, Putin həm də buna çalışır və göstərmək istəyir ki, təzyiqlər davam edərsə, nüvə müharibəsi başlaya bilər. Əlbəttə, nüvə silahını tətbiqi kimsəyə, o cümlədən də Rusiyanın özünə sərf etmir. Çünki, bu, ikibaşlı məsələdir. Rusiya nüvə silahından istifadə edərsə, Qərb adekvat cavab verəcək. Bu işə bəşəriyyət üçün təhdiddir. Ona görə dünya dövlətləri, xüsusilə Rusiyanın müttəfiqi olan Çin bu məsələ ilə bağlı Putinin fikrini dəyişməyə çalışır. Rusiya yalnız bir halda- itirəcək bir şeyinin olmadığını görəndə buna addımı ata bilər".

Məlumat üçün bildirək ki, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin V.Putinin Belarusda taktiki nüvə silahları yerləşdirilməsi barədə qərarına dair açıqlama verib. Bildirilir ki, “Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Belarusda taktiki nüvə silahlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı bəyanatı nüvə ritorikasının daha da gücləndirməsinin təzahürüdür”. ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutu Rusiya Prezidentinin bu qərarını blef hesab edir.

METBUAT.AZ

