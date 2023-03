Koroğlu Rəhimov küçəsində icazəsiz tikilən yerüstü piyada keçidi sökülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əzizə İsmayılova paylaşım edib.

Xatırladaq ki, sözügedən keçidin tikintisi sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olmuşdu. Qeyd edilirdi ki, tikinti rəsmi icazə olmadan aparılır və ümumiyyətlə belə bir keçidə ehtiyac yoxdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.