Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) “malyariyadan azad” ölkə sertifikatını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Avropa Regional Ofisi məlumat yayıb.

“Bu nailiyyət davamlı siyasi sərmayə və səhiyyə işçilərinin fədakarlığı, eləcə də malyariya hallarının qarşısının məqsədyönlü şəkildə alınması, erkən aşkarlanması və müalicəsi sayəsində əldə olunub”, - məlumatda deyilir.

