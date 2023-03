Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Xidmətin mayor rütbəli zabiti Zeyqəm Fətullayev xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Əslən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonundan olan Z.Fətullayev bu gün Bakıda dəfn edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.