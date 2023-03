Oqtay Əliyevin köçə bilmədiyi villası: Həmin gün... - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, 22 mart 2023-cü ildə Saray qəsəbəsi yaxınlığında "Lexus" markalı maşının qəzaya düşməsi nəticəsində avtomobili idarə edən əməkdar mədəniyyət işçisi, "Soy" prodakşnın rəhbəri, rejissor Oqtay Əliyevin faciəvi şəkildə həlak olub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Oqtay Əliyevin uzun zamandır tikdirdiyi bağ evinin görüntüləri yayılıb. Həmin villada tikinti işləri ilə əlaqədar mərhumun bir gün də həmin mənzildə yaşamaq imkanının olmadığı bildirilir. O da qeyd edilir ki, Oqtay Əliyev qəzaya düşdüyü zaman həmin bağ evinə gül əkmək üçün gedirmiş.

Qeyd edək ki, Oqtay Əliyevin xanımı, Əməkdar artist Dilarə Əliyeva və Xalq artisti Mehriban Zəki müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə həmin qəzadan sağ çıxıblar.

