Futbol üzrə “Avro-2024”ün seçmə mərhələsinin ikinci turu çərçivəsində keçirilən İsveç - Azərbaycan oyununda növbəti erməni təxribatının qarşısı alınıb.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Stokholmdakı “Friends Arena”da separatçı qruplaşmaların bayrağının qaldırılmasına cəhd edilsə də, bu təxribatının qarşısı dərhal İsveç polisi tərəfindən alınıb. Yaranan kiçik çaxnaşmaya baxmayaraq təxribatçılar hadisə yerindən uzaqlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.