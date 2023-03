Bakıda zəncirvari yol qəzası baş verib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsində baş verib.

01 BO 001 dövlət qeydiyyat nişanlı "Nissan Patrol" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq "Hyundai Accent"ə çırpılıb. Zəncirvari qəzada yol kənarındakı digər avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib.

Hadisəyə səbəb olan və zədələnən avtomobillərin lüks nəqliyyat vasitələri olması diqqəti cəlb edib.

