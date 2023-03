ABŞ-ın Tennessi ştatının Nashville şəhərində özəl məktəbə edilən hücumun görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı qadın azı iki avtomat və tapança ilə məktəbə daxil olaraq, 3-ü şagird olmaqla 6 nəfəri öldürüb. Yerli polis silahlı hücumçunun hadisə yerində öldürüldüyünü bildirib. Polis hücum edənin özünün də bu məktəbi bitirmiş 28 yaşlı Odri Elizabet Hale adlı qadın olduğu barədə məlumat yayıb.

