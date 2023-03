Bu gecə baş nazirin sabiq müavini Abid Şərifovun yeganə oğlu olan Elçin Şərifov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ANS Press məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Elçin Şərifov həm də keçmiş OMON komandiri Rövşən Cavadovun kürəkəni idi. O, uzun illər əvvəl iflic olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.