Prezidentin Laçına təyin etdiyi xüsusi nümayəndə KİMDİR?

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Məsim Əhməd oğlu Məmmədov Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Məmmədov yeni təyinatadək iqtisadiyyat nazirinin müşaviri olub.

O daha əvvəl də bir sıra yüksək vəzifələrdə çalışıb. Belə ki, Məsim Məmmədov Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin və “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət, təbii sərvətlərin qanunsuz istismarını araşdıran monitorinq qrupunun rəhbəri kimi də fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.