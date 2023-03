Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunda təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, institut direktoruna inzibati məsələlər üzrə müavin təyin edilib.

Səhiyyə naziri Teymur Musayevin müvafiq əmrinə əsasən, bu vəzifəyə Namiq Ənvər oğlu Həsənov təyinat alıb

