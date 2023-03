Nazirdən yeni təyinat - Dekanı prorektor təyin etdi / FOTO

Bakı Slavyan Universitetinin elm və innovasiyalar üzrə prorektoru vəzifəsinə təyinat olub.

Universitetdən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin imzaladığı müvafiq əmrlə Nailə Azad qızı Xəndan BSU-nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edilib ki, Nailə Azad qızı Xəndan 1981-ci ildən Bakı Slavyan Universitetində çalışır. Müxtəlif illərdə müəllim, baş müəllim, dosent, Pedaqoji fakültənin dekan müavini, BSU-nun nəzdində Dissertasiya Şurasında fəaliyyət göstərən seminarın sədri və elmi katibi, universitetin tərbiyə işləri üzrə prorektoru, Pedaqoji fakültənin İbtidai sinif müəllimliyi şöbəsinin müdiri, Tərcümə problemləri elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin dekan müavini və dekan əvəzi vəzifələrində işləyib.

17 fevral 2022-ci il tarixindən Xarici dil müəllimliyi fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.

