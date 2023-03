Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimi Hüseyn Səfərov maraqlı addım atıb.

Metbuat.az e-huquq.az-a istinadən xəbər verir ki, hakim işə velosipedlə gedib-gəlir. O, sağlam həyat tərzi və rahat olduğu üçün velosipeddən istifadə etdiyini bildirib.

Hakimin bu addımı maraqla qarşılanıb.

