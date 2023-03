Azərbaycanda mobil operatorların gəlirləri açıqlandı

Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi operatorlarının gəlirləri 173 milyon manatı ötüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

İnformasiya və rabitə sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə göstərilmiş xidmətlərin dəyəri real ifadədə 20,7 faiz artaraq 459,3 milyon manat təşkil edib.

Bu dəyərin 71,2 faizi əhali tərəfindən istehlak olunub. Xidmətlərdən əldə edilən gəlirin 37,8 faizi və ya 173,7 milyon manatı mobil telefon rabitəsi sahəsində formalaşıb.

