Sabah bu ərazilərdə qaz təchizatı dayanacaq

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, martın 29-u saat 10:00-dan 17:30-dək Novruz, Təzə və Köhnə Corat qəsəbələri, “Yaşıldərə” yaşayış massivi, Sumqayıt-Novxanı şosesi ilə üzbəüz əraziləri, Saray, Novxanı və Corat bağları, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 76-cı məhəllələr, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 və 21-ci mikrorayon ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

Məhdudiyyət qaz kəmərində təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədar olacaq.

