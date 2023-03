Sabirabadda 8 yaşlı uşağın meyiti tapılıb.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, martın 28-də Sabirabad rayonu Məmişlər kənd sakini 2015-ci il təvəllüdlü Siyasət Cəfərovun yaşadığı evin qarşısında meyitinin aşkar edilməsi faktı ilə bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılı

