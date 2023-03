"Bələdiyyələrin tərkibində gender komissiyaları yaradılacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova "İnsan alveri ilə mübarizədə medianın rolu: qadın və uşaq hüquqları"na həsr olunan təlimdə deyib. Onun sözlərinə görə, pilot layihə Sabunçu rayonu ərazisində həyata keçiriləcək:

"Məqsəd bələdiyyələri daha məhsuldar edib, humaninat məsələlərə cəlb etməkdir", - deyə sədr müavini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.