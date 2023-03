Azərbaycanlı qadınlar Mina Əliyeva və Sima Səfərova Kilimancaro dağının ən yüksək - Uhuru zirvəsini fəth edərək Azərbaycan bayrağını dalğalandırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 28 mart səhər saat 7:00-da -8 dərəcə hava şəraitində 5 saata, ümumi olaraq isə 5 günə buna nail olbular.

Qeyd edək ki, bununla da Kilimancaro dağını artıq 4 azərbaycanlı qadın fəth etmiş oldu. Daha öncə 2019-cu ildə Jamilla Artisan və 2023-cü il yanvar ayında Günay Əliyeva zirvəni fəth etmişdi.



