Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla israilli həmkarı Eli Koenin təkbətək görüşü başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda nazirlər birgə mətbuat konfransı keçirirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.