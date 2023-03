“Ailə tərbiyəsi görməyən şou adamları efirə çıxarılmamalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış teletənqidçi, BDU-nun “Multimedia və elektron kommunikasiya” kafedrasının rəhbəri Qulu Məhərrəmli deyib. O, bu fikirləri ilə bağlı feysbukda daha bir status yazıb:



“Təbii ki, şou-biznesdə də tamaşaçıya və özünə hörmət edən, rəğbətə layiq insanlar vardır, amma bunun əksi olanlar daha çoxdur. Biz məhz ictimai əxlaqı zədələyən o kəslərə qarşıyıq. Bu, birmənalı belədir və təəssüf ki, belə yanaşmaya görə bəzən bir para cahillər adama hücum da edir. Amma elə dəyərlər var ki onu hamımız qorumalıyıq”.

