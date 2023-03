Vamiq Naməndzadə: "Azərbaycanda məcburi əməyə cəlb edənlərin əksəriyyəti xarici ölkə vətəndaşlarıdır"

“Azərbaycanda məcburi əməyə cəlb edilənlərin əksəriyyəti xarici ölkələrin vətəndaşları olublar”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili, polis polkovnik-leytenantı Vamiq Naməndzadə deyib. O qeyd edib ki, məcburi əməyə cəlb edilənlər arasında qadınlar olsa da, əsasən kişilər çoxluq təşkil edib.

Onun sözlərinə görə, məcburi əməyə cəlb edilənlər arasında qadınlar olsa da, kişilər üstünlük təşkil edir.

"İnsan alverində məcburi əməyə cəlb edilənlərin əksəriyyətini xarici ölkələrdən Azərbaycana gətirilən kişilər təşkil edir. Cinsi istismara məruz qalanlar isə qadınlar olsa da, kişilərin cinsi istismara məruz qalması faktı yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.