Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mühafizə xidmətinin rəisi öz ərizəsi ilə işindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər erirk ki, bu barədə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Hüquq, insan resursları və sənədlərlə iş şöbəsinin müdiri Tahirə Qarabəyli açıqlama verib.

O bildirib ki, Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçi istənilən zaman öz ərizəsi ilə işindən ayrıla bilər:

“Burada da media subyektlərinin rolu danılmazdır”.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.