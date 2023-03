"Qalatasaray" "Qarabağ"ın 1 milyonluq futbolçusunu istəyir - FOTO

“Qalatasaray” heyətinə azərbaycanlı futbolçunu qatmaq istəyir

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türkiyəli jurnalist Burhan Can Terzi tviter hesabında yazıb.

O, İstanbul təmsilçisinin Toral Bayramovun durumu haqqında maraqlandığını vurğulayıb: "Qarabağ"ın futbolçusu Toral Bayramov "Qalatasaray"ın gündəmindədir. Klub 22 yaşlı sol cinah müdafiəçisi üçün Azərbaycan təmsilçisinin rəsmiləri ilə danışıb və onun haqqında məlumat toplayıb".

Qeyd edək ki, Toral Bayramovun “Qarabağ”la 2026-cı ilə qədər müqaviləsi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.