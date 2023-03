Şimali Kipr Türk Respublikasının prezidenti Ersin Tatara hücum cəhdi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, hücum cəhdi Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda olub.

Təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.

