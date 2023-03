İsrailin Təl-Əviv şəhərində Azərbaycan səfirliyinin açılış mərasiminə qatılan millət vəkili Arzu Nağıyev pianoda ifa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı İsrailin ölkəmizdəki səfiri Corc Dik tviter hesabında məlumat verib.

