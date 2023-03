Sürücülərin DİQQƏTİNƏ! Bu prospektdə dəyişiklik edildi

Babək prospekti ilə Oqtay Vəliyev küçəsinin kəsişməsində hərəkətin təşkilinə dair dəyişikliklər həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) bildirilib.

Qeyd olunur ki, O.Vəliyev küçəsinin birbaşa əlaqələndirilməməsi səbəbindən ictimai və digər nəqliyyat vasitələrinin izafi yürüşlərinin artması, Babək prospektindəki mövcud geriyə dönmə yerlərində sıxlıq hallarının yaranması və piyada keçidlərinin çatışmazlığı müəyyən olunub.

Görülən işlər çərçivəsində kəsişmədəki ayırıcı zolaq ləğv edilib, nizamlanan yeni yolayrıcı və eyni səviyyəli piyada keçidləri təşkil edilib, müvafiq yol nişanları və nişanlanma xətləri çəkilib, infrastruktur işləri görülüb və yeni səki və panduslar inşa olunub.

Görülən işlərin nəticəsi olaraq:

O.Vəliyev küçəsi vasitəsilə Babək prospektinin şimal və cənub hissəsi əlaqələndirilib;

Nəqliyyat vasitələrinin izafi yürüş məsafəsi 2.5 km qısalıb;

Babək prospektindəki mövcud geriyə dönmə yerlərinin nəqliyyat yükü 50%-ə qədər azalıb;

Piyada əlçatanlığı və təhlükəsizliyi təmin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.