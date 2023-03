Kəlbəcər rayon 11 saylı orta məktəbin müəllimi Telman Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllimin vəfatına səbəb yol qəzası olub.

Məktəb heyəti Telman Hüseynovun ailəsinə başsağlığı verib.

Qeyd edək ki, martın 28-də Göygöl rayonun Hacıməlik qəsəbəsində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Telman Hüseynov ağır xəsarət alıb. O, xəstəxanaya aparılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

