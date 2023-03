Hamının önündə Ərdoğana verdiyi cavab gündəm oldu - "Dağılır əfəndim" / VİDEO

Türkiyədə hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının qrup toplantısı zamanı diqqətçəkən məqam baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Antalyanın Aksu rayonun “İYİ partiyasının Bələdiyyə Məclisinin üzvü Yunus Akpınar partiyasından istefa verərək Ədalət və İnkişaf partiyasının sıralarına keçib. Hakim partiyanın qrup toplantısı zamanı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Yunus Akpınara nişan taxarkən tərəflər arasında diqqətçəkən dialoq baş tutub.

Ərdoğan Yunusa “Bu “İyi” partiyaya nə olur?” deyə sual edib. Yunus Akpınar isə “Dağılır Əfəndim” deyə cavab verib. Həmin anlar sosial mediada gündəm olub.



