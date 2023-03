Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla İsrail Prezidenti İsaaq Hersoq müxtəlif sahələrdə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Tərəflər həmçinin təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, təhsil, mədəniyyətlə bağlı müzakirələr aparıb.

Qeyd edək ki, bu gün İsrail Prezidenti Ceyhun Bayramovu qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.