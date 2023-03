Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov 6-7 aprel tarixlərində Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Rusiya XİN-in sözçüsü Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə Lavrovun Türkiyə səfərinin gündəliyində Qarabağ mövzusunun da olacağını vurğulayıb.

Həmçinin Suriya və Ukrayna məsələləri, eləcə də energetika məsələləri müzakirə olunacaq.

