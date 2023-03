Braziliyanın keçmiş prezidenti Jair Bolsonaro dekabrdan bəri ilk dəfə ölkəsinə gəlib.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, o, Braziliyanı prezident kimi tərk etmişdi.

Eks-prezident Braziliyanı gəzərək gələn il yerli seçkilər üçün kampaniya aparacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Bolsonaro 2022-ci ilin oktyabrında keçirilən prezident seçkilərində cüzi fərqlə uduzmuşdu.

