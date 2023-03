Məhkəmə Əməkdar artistin eks-kürəkəni barədə QƏRAR VERDİ - FOTO

Binəqədi Rayon Məhkəməsində əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun qızı Xatirə Məmmədovanın qeyri-rəsmi nikah münasibətində olduğu keçmiş həyat yoldaşı, 1980-ci il təvəllüdlü Mustafa İbili barəsindəki xüsusi ittiham qaydasındakı şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, X.Məmmədova keçmiş həyat yoldaşının Cinayət Məcəlləsinin 147 (Böhtan) və 148-ci (Təhqir) maddələri ilə cəzalandırılmasını tələb edib.

X.Məmmədova bildirib ki, M.İbili dələduzluq edərək atası Cavanşir Məmmədova 170 000 manat, anası Rəfiqə Qafarovaya 59 000 manat və Rüfət Əhmədova 10 000 manat ziyan vurmaqla təkrar dələduzluq edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində aparılan cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və hazırda məhkəmə istintaqı davam edir. Həmin iş üzrə X.Məmmədova şahid qismində ifadə verdiyi gün M.İbili jurnalistlərə müsahibə verərək keçmiş arvadının dələduzluq etdiyini iddia edib: “İbili yalan olduğunu bilə-bilə şərəf və ləyaqətimi ləkələyən, nüfuzdan salan məlumatları kütləvi informasiya vasitələrində yayıb”.



Məhkəmə M.İbiliyə Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi üzrə bəraət verib. O 148-ci, yəni təhqir əməli üzrə təqsirli bilinərək 1000 manat cərimə edilib.

Qeyd edək ki, Mustafa İbili eyni zamanda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 (külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) maddəsilə ittiham olunur. Bu maddədə 10 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulub. Lakin o, özünü təqsirli bilmir. Əksinə, özünü zərərçəkmiş hesab edir.

