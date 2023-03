"Həyat yoldaşım xəyanət edib, xəyanətin də forması var. İnsan xəyanətin əndazəsindən çıxanda o zaman ailə dağılır. Ona görə də mən o xəyanəti qəbul etməmişəm. Yaxşı etmişəm. 10 ildir həyatımda heç kəs yoxdur. Niyə demirsiniz ki, bərəkallah?"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aktrisa Sonaxanım Əliyeva "Təsir dairəsi" verilişində çıxış edərkən deyib.

Daha ətraflı videoda:

Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.