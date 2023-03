"Laçın-Şuşa ərazisində sülhməramlıların olmasına ehtiyac yoxdur. Dünyanın heç bir yerində sülhməramlı adı altında iki ölkə arasında giriş-çıxışa nəzarət faktına rast gəlinməyib. Niyə burda olsun ki?"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev "TV Müsavat"ın efiridə deyib. Ədalət Verdiyev bildirib ki, Ermənistan birgə bəyanatın şərtlərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə, biz öz ordumuzun gücünə bunu edəcəyik.

Ətraflı videoda:

Metbuat.az

