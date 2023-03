Sahibə Qafarova BMT Baş Assambleyasında Ermənistanın ekoloji terrorundan danışıb

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin 20 faizi Ermənistan tərəfindən ekoloji terrora məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova BMT Baş Assambleyasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) nail olmaqda transformativ həll yolu kimi sıfır tullantıların roluna dair yüksək səviyyəli iclasındakı çıxışında deyib.

S.Qafarova Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xanımı Əminə Ərdoğanın təşəbbüsü ilə çağırılan yüksək səviyyəli iclasda iştirakından məmnunluğunu ifadə edib: "BMT Baş Assambleyasının bəşəriyyətin üzləşdiyi bütün davamlı çağırışların belə mühüm məsələsinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli iclasında çıxış etmək mənim üçün çox xoşdur. Əminə Ərdoğanın irəli sürdüyü bu təşəbbüsün kontekstində dünyanı indiki və gələcək nəsillər naminə yaşamaq üçün daha yaxşı yerə çevirmək bizim ümumi məsuliyyətimizdir. Sevindirici haldır ki, 2017-ci ildə Türkiyənin milli səviyyəli təşəbbüsü bu gün BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi şəklində dünya səviyyəsində dəstək aldığını müşahidə edirik.

Azərbaycan Respublikası qətnaməyə öz dəstəyini dünya üçün sıfır tullantıya dair Qlobal İqlim Öhdəliyi haqqında Bəyannaməyə sponsorluqla nümayiş etdirdi".

Milli Məclisin sədri əlavə edib ki, ətraf mühitin mühafizəsinə kompleks yanaşma və DİM-ə nail olmaq Azərbaycan üçün də prioritet məsələyə çevrilib və bu sahədə uğurlu fəaliyyətlər həyata keçirilir: "Milli plaza strategiyaları ətraf mühit məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməklə davamlı inkişaf hədəflərinə inteqrasiya edilib. Bu, təmiz ətraf mühit və yaşıl inkişaf 2030-cu ilə qədər yeni inkişaf strategiyasının beş prioritet sahəsindən biri kimi müəyyən edilmişdir. 2020-2026-cı illər üçün ortamüddətli sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası səmərəli tullantıların idarə olunması sisteminin gələcək inkişafını nəzərdə tutur ki, bu da tullantıların məlumat bazasının və elektron informasiya sisteminin yaradılması, həmçinin tullantıların təkrar emalının həcminin artırılmasıdır".

Milli Məclis sədri çıxışında Ermənistanın Azərbaycanın tarixi torpaqlarında apardığı ekoloji terrora da diqqət çəkib: "Mən qəti şəkildə inanıram ki, bütün ölkələrin indiki və gələcək nəsillər üçün ətraf mühiti qorumaq üçün mənəvi və hüquqi öhdəlikləri var. Təəssüf ki, heç də hər ölkə bu öhdəliklərə əməl etmir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin 20 faizi Ermənistan tərəfindən ekoloji terrora məruz qalıb. Ermənistan meşələrimizi və təbiət qoruqlarımızı məhv edib, təbii sərvətlərimizi qeyri-qanuni istismar edib və torpaqlarımızı çirkləndirib. Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə axan transərhəd çayları da çirkləndirib".

Sahibə Qafarova deyib ki, 2020-ci ildə tarixi torpaqlarını erməni işğalından azad edən Azərbaycan bu torpaqlarda genişmiqyaslı yenidənqurma və bərpa işlərinə başlayıb.

