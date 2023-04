Cənubi Amerika ölkəsi Çilidə rixter cədvəli üzrə 6,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi dairələr məlumat verib. Çili Universitetinin Milli Seysmologiya Mərkəzinin məlumatına görə, zəlzələnin episentri ölkənin Kobkekura şəhərində yerin 111 kilometr dərinliyində yerləşib. Zəlzələnin fəsadları barədə məlumat yoxdur.

Zəlzələ Maule, Biobio və OHiggins şəhərlərində də hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.