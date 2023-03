Bakı metrosunda sərnişin özbaşınalığı təhlükəli vəziyyət yaşadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə videogörüntü sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Belə ki, gənc sərnişin qatar hərəkətdə olarkən vaqonlararası keçid qapısını açıb. Bu da yetməzmiş kimi digər vaqona tərəf uzanaraq pəncərəni döyüb, geri qayıdır.

Görüntülərlə bağlı araşdırma aparılır.

