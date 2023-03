“Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın istifadə edəcəyi "Togg" avtomobili bazar ertəsi təhvil veriləcək”.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Sənaye və Texnologiya naziri Mustafa Varank açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, ikinci avtomobil Prezident İlham Əliyevə təhvil veriləcək.

“Əliyevlə vaxt təyin etdik. İkinci avtomobili ona təhvil verməyi planlaşdırırıq” - nazir deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.