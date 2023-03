Belarus Prezidenti: “Avropanın yeganə yolu Rusiya ilə birləşməkdir”

“Avropanın yeganə yolu Rusiya ilə birləşməkdir”.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşanko parlamentin iclasında deyib.

O bildirib ki, Avropa yalnız bu halda mövcudluğunu qoruya bilər.

A.Lukaşenko vurğulayıb ki, Rusiyanın taktiki nüvə silahlarının Belarusda yerləşdirilməsi üçün bütün infrastruktur yaradılıb: "Əgər lazım gələrsə, nüvə silahları Belarusa gətiriləcək. Biz suverenliyimizi mümkün olan hər şeylə, o cümlədən nüvə silahı ilə təmin edəcəyik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.