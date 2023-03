Müğənni Nəfəs qəza keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "Həmin Zaur" verilişində məlumat verib.

O qeyd edib ki, maşının "bufer" hissəsi zədə alıb.

Müğənni heç bir xəsarət almayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.