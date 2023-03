Rusiya Federasiyası Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarəti üzrə Federal Xidməti (“Rosselxoznadzor”) Ermənistandan Rusiyaya süd məhsullarının idxalına məhdudiyyətlər qoyur.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Ermənistanın Rusiyada qadağada olan, idxalına icazə verilməyən İranın süd məhsullarını öz məhsulu kimi bu ölkəyə göndərməsi olub.

“Rosselxoznadzor” Ermənistanın Baytarlıq Xidmətinə müraciət edərək Rusiyaya süd məhsullarının tədarükünün dayandırılmasını xahiş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.