“Formal olaraq Ukraynanın səfərbərlik resursu hələ tükənməyib, lakin ondan istifadə etmək getdikcə çətinləşir”.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu tanınmış rus ziyalısı, Dövlət Dumasının Təhsil Komitəsinin üzvü Anatoli Vasserman Macarıstanın baş naziri Viktor Orbanın son açıqlamasını şərh edərkən deyib.

Orban bildirib ki, Aİ ölkələri Ukraynaya sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələrə başlamağa hazırdır.

“Kobud desək, insanlar nə döyüşmək, nə də hərbi işləri öyrənmək istəklərini nümayiş etdirmirlər. Üstəlik, həqiqətən də Ukraynadan eyni anda bütün istiqamətlərə səpələnirlər. Və mənə elə gəlir ki, əslində hazırkı resurslarla mübarizə çox çətindir. Amma onlar Zelenskinin tələbi ilə bütün qaçqınları geri qaytara biləcəklərmi, o cümlədən öz silahlı qüvvələrini rəsmi olaraq Ukraynaya göndərməklə yanaşı, onları hərbi əməliyyatlara məruz qoya biləcəklərmi? Hər ikisi mənə çətin görünür”, - Vasserman bildirib.

O qeyd edib ki, Qərb ölkələrindən olan insanlar artıq Ukraynada var, lakin hələlik elə formatdadır ki, hökumətlər onların ölümünə görə məsuliyyət daşıya bilməz.

“Bundan sonra nə olacağını görəcəyik. Hər halda, ümid edirəm ki, Macarıstan öz qoşunlarını göndərsə, yalnız tarixinin əhəmiyyətli bir hissəsini Macarıstanın tərkibində olan Subkarpat Rusiyasına görə cavab verməli olacaq.Bundan sonra Macarıstanla həm macar azlığının, həm də bu regionun sakinlərinin rus əksəriyyətinin maraqlarının qorunmasını necə təmin edəcəyimizlə bağlı danışıqlar aparacağıq”, - ekspert yekunlaşdırıb.

