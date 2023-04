Ötən ay Azərbaycanın avtomobil yollarında baş verən qəzalarda həlak olanların sayı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi statistikaya əsasən, yol qəzaları nəticəsində 60 nəfər ölüb.

Bütün faktlarla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

