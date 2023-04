Xalq artisti xəstəxanadan evə buraxıldı

Xalq artisti Mehriban Zəki müalicə aldığı xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya aktrisanın sənət dostu Turan Uğur məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Mehriban Zəkinin səhhətində problem yoxdur:

“Artıq hər şey qaydasındadır. Özünü yaxşı hiss edir”.

Xatırladaq ki, Xalq artisti Mehriban Zəki martın 22-si Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alıb. Həmin qəza zamanı Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyev vəfat edib, həyat yoldaşı, Əməkdar artist Dilarə Əliyeva da yüngül bədən xəsarətləri alıb.

