Tanınmış azərbaycanlı klinik psixoloq, ekstrasens Zirəddin Rzayevin Rusiya Dövlət Dumasında hansı deputatın köməkçisi olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Globalinfo.az-a Z.Rzayev özü məlumat verib.

O bildirib ki, Anatoli Voronovskinin köməkçisi təyin olunub.

Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Z.Rzayev Rusiya Dumasında deputat köməkçisi təyin olunub.

Ekstrasens artıq bir neçə ildir Rusiya Federasiyası İctimai Palatasının komissiya üzvü kimi də fəaliyyət göstərir.

