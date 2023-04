Meyxanaçı Namiq məna Xalq artisti Fatma Mahmudovaya bahalı bağ evi hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Evdəkilərə salam" proqramında bildirilib.

Aparıcı Aytəkin Mərdanova verilişin çəkiliş heyəti ilə aktrisanın evində qonaq olub.

Xalq artisti villanın meyxanaçı Namiq Məna tərəfindən hədiyyə edildiyini qeyd edib.

